Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити показал новую домашнюю форму
Экипировка выполнена в традиционном цвете
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на сезон-2023/24.
Экипировка от Puma выполнена в традиционном небесно-голубом цвете. Передняя часть футболки дополнена обновленным белым воротником с V-образным вырезом. На задней части шеи указан почтовый индекс домашней арены "горожан".
Новый комплект "Сити" вдохновлен первой формой, использованной на "Этихаде" в сезоне 2003/04.
Looking good! ????— Manchester City (@ManCity) May 19, 2023
The Home of Manchester ????️????— Manchester City (@ManCity) May 19, 2023
The 2023/24 Man City x @pumafootball Home Kit is available to shop now ????
Популярное сейчас
- Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне
- Уничтожая танки, машины и артиллерию врага. Генштаб – о потерях россиян за 18 мая
- В Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ: сколько дронов и ракет выпустил враг и сколько удалось сбить
- Гвардиола поиздевался над Винисиусом после первого гола Манчестер Сити Реалу: Ты играешь?
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Новости по теме
- 06:35 Украинские Моуриньо в финале Лиги Европы, Ребров собирает штаб для работы в сборной. Главные новости за 18 мая
- 02:05 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Фиксируем финальные-стартовые позиции
- 14:32 Зарубежные Проблема Интера – схожесть с Челси-2021. Сегодня Сити слишком быстро учится на своих ошибках