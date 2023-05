Манчестер Сити показал новую домашнюю форму

"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на сезон-2023/24.

Экипировка от Puma выполнена в традиционном небесно-голубом цвете. Передняя часть футболки дополнена обновленным белым воротником с V-образным вырезом. На задней части шеи указан почтовый индекс домашней арены "горожан".

Новый комплект "Сити" вдохновлен первой формой, использованной на "Этихаде" в сезоне 2003/04.

The Home of Manchester ????️????



The 2023/24 Man City x @pumafootball Home Kit is available to shop now ????