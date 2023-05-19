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Манчестер Сити показал новую домашнюю форму

Англия
(1 голосов)

Экипировка выполнена в традиционном цвете

Манчестер Сити показал новую домашнюю форму

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на сезон-2023/24.

Экипировка от Puma выполнена в традиционном небесно-голубом цвете. Передняя часть футболки дополнена обновленным белым воротником с V-образным вырезом. На задней части шеи указан почтовый индекс домашней арены "горожан".

Новый комплект "Сити" вдохновлен первой формой, использованной на "Этихаде" в сезоне 2003/04.

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В статье: Манчестер Сити
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Источник:
mancity.com

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