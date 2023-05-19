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После 12 лет в клубе. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Джонса

Англия
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Защитник летом покинет клуб

После 12 лет в клубе. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Джонса

Фото: manutd.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сообщил об уходе защитника Фила Джонса после окончания нынешнего сезона. Летом 31-летний футболист станет свободным агентом.

Джонс выступал за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время он провел 229 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле. На его счету также 27 поединков за сборную Англии.

Вместе с "МЮ" Фил становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также по одному разу завоевывал Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги.

В последние сезоны его развитию мешали травмы.

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В статье: Фил Джонс Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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