После 12 лет в клубе. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Джонса

"Манчестер Юнайтед" сообщил об уходе защитника Фила Джонса после окончания нынешнего сезона. Летом 31-летний футболист станет свободным агентом.

Джонс выступал за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время он провел 229 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле. На его счету также 27 поединков за сборную Англии.

Вместе с "МЮ" Фил становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также по одному разу завоевывал Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги.

В последние сезоны его развитию мешали травмы.