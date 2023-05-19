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Тоттенхэм выделил двух основных кандидатов на пост главного тренера: Энрике и Слот

Англия
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Леви хочет определиться в ближайшее время

Тоттенхэм выделил двух основных кандидатов на пост главного тренера: Энрике и Слот

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Тоттенхэм" выбирает будущего главного тренера между двумя главными кандидатами: Арне Слотом и Луисом Энрике. За главного тренера "Фейеноорда" придется выплатить 6 миллионов фунтов стерлингов компенсации.

Именно потому что Слот на контракте с "Фейеноордом", с ним ещё не было контактов, тогда как с Энрике клуб неоднократно связывался.

"Фейеноорд" хочет продлить контракт с Арне и предлагает ему 3 миллиона фунтов в год, но этого может быть не достаточно, чтобы заставить менеджера остаться.

Председатель совета директоров Даниэль Леви ожидает договориться с одним из кандидатов в ближайшее время, чтобы как можно скорее начать планировать летние трансферы.

Напомним, что "Тоттенхэм" отказался от идеи назначить Юлиана Нагельсманна. Вероятно, "шпор" отпугнула сумма компенсации, которую пришлось бы выплатить за немецкого специалиста. Нагельсманн продолжает находиться на контракте с "Баварией".

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В статье: Луис Энрике Тоттенхэм (Лондон) Арне Слот
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Источник:
telegraph.co.uk

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