Артета: Осталось два матча, и мы всё ещё можем стать чемпионами АПЛ

Коуч "Арсенала" Микель Артета считает, что его клуб по-прежнему участвует в борьбе за победу в АПЛ.

"Осталось два матча, и мы всё ещё можем стать чемпионами в борьбе, возможно, с лучшей командой в истории Премьер-лиги. Она длится 10 месяцев. И мы всё ещё здесь – за два матча до конца. И мы не будем скрывать это.

В следующем сезоне многое будет зависеть от того, что мы сделаем, как будем развиваться. Предсказывать что-то очень сложно", – говорит Артета.