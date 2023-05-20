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Артета: Осталось два матча, и мы всё ещё можем стать чемпионами АПЛ

Англия
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Коуч верит в свою команду до последнего момента

Артета: Осталось два матча, и мы всё ещё можем стать чемпионами АПЛ

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Коуч "Арсенала" Микель Артета считает, что его клуб по-прежнему участвует в борьбе за победу в АПЛ.

"Осталось два матча, и мы всё ещё можем стать чемпионами в борьбе, возможно, с лучшей командой в истории Премьер-лиги. Она длится 10 месяцев. И мы всё ещё здесь – за два матча до конца. И мы не будем скрывать это.

В следующем сезоне многое будет зависеть от того, что мы сделаем, как будем развиваться. Предсказывать что-то очень сложно", – говорит Артета.

Напомним, сейчас "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате, набрав 85 очков по итогам 35 матчей. У "Арсенала" 81 очко в 36 играх.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
Daily Mail

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