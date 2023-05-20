Гвардиола рассказал, почему Де Брюйне накричал на него

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий о ситуации, когда полузащитник команды Кевин Де Брёйне накричал на него:

"Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия. Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня. Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках. Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим", – говорит тренер.