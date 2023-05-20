Лэмпард: За последние несколько лет Де Брюйне стал лучшим игроком Манчестер Сити

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказал мнение о полузащитнике "Манчестер Сити" Кевине Де Брёйне.

"Мне всегда нравился Кевин как игрок. Он нравился мне, когда был с нами в "Челси", и мы были товарищами по команде, и сейчас он мне нравится как первоклассный полузащитник. Когда я вспоминаю его время в "Челси", в тот период мы в основном играли по схеме 4-2-3-1, и я играл немного глубже, как одна из двух шестёрок. Кевин больше боролся за позицию десятки или за одного из двух крайних футболистов. Так что я бы не сказал, что мы особенно конкурировали за место в основе, но вы могли видеть его качества.

Кевин — фантастический игрок, и за последние несколько лет он стал лучшим игроком "Манчестер Сити". Он, безусловно, станет одной из многих угроз, которые нам придётся учитывать", - сказал коуч.