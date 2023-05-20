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АПЛ. Тоттенхэм - Брентфорд 1:3. Шпоры на второй тайм не явились
Четырнадцатое поражение Тоттенхэма в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Тоттенхэм” не смог порадовать своих болельщиков победой в последнем домашнем сезона 2022/23. “Шпоры” прекрасно провели первый тайм, и вели в счете благодаря чудо-голу Харри Кейна. Но после перерыва “Брентфорд” быстро сравнял счет, и “Тоттенхэм” просто посыпался, пропустив еще дважды.
Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Брентфорд” 1:3
Голы: Кейн 8 – Мбемо 50, Мбемо 62, Висса 88
“Тоттенхэм”: Форстер – Эмерсон (Порро 75), Санчес, Лангле, Дэвис (Перишич 85) – Данджума (Моура 66), Биссума, Скипп, Сон – Кулушевски (Ришарлисон 75), Кейн
“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Пиннок, Хики (Расмуссен 90) – Йенсен (Баптист 72), Янельт, Оньека (Дамсгор 46) – Шаде (Йоргенсен 68), Висса (Дасилва 89), Мбемо
Предупреждения: Биссума 45 – Генри 68
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