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Ливерпуль - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Ливерпуль - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из самых интересных матчей дня в английском футболе. У "Ливерпуля" уже сегодня есть шанс войти в четверку, если МЮ параллельно потеряет очки против "Борнмута". А "Астон Вилла" в случае своей победы обойдет "Тоттенхэм" и станет седьмой, что даст возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. Обе команды в отличной форме: у мерсисайдцев семь побед подряд, а бирмингемцы под руководством Унаи Эмери совершили рывок почти от зоны вылета до борьбы за еврокубки.

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Чемпионат Англии 37-й тур
20 мая. Начало в 17:00
"Ливерпуль" - "Астон Вилла"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль смотреть футбол онлайн
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