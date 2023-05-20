Ливерпуль - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Один из самых интересных матчей дня в английском футболе. У "Ливерпуля" уже сегодня есть шанс войти в четверку, если МЮ параллельно потеряет очки против "Борнмута". А "Астон Вилла" в случае своей победы обойдет "Тоттенхэм" и станет седьмой, что даст возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. Обе команды в отличной форме: у мерсисайдцев семь побед подряд, а бирмингемцы под руководством Унаи Эмери совершили рывок почти от зоны вылета до борьбы за еврокубки.

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Чемпионат Англии 37-й тур

20 мая. Начало в 17:00

"Ливерпуль" - "Астон Вилла"

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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