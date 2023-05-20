АПЛ. Вулверхэмптон - Эвертон 1:1. Ириски спасаются на 90+9 минуте

“Эвертон” боролся до последнего и все же смог уйти от поражения в матче с “Вулверхэмптоном”. Конечно, изначально “ириски” рассчитывали на все три очка, но обстоятельства для них сложились так, что и один пункт – это положительный результат.

“Эвертон” лучше провел стартовые минуты, пару раз неплохо пробивал Калверт-Льюин, был шанс у Дукуре. А затем начались проблемы.

Сначала травмировался Паттерсон, последний фланговый защитник “Эвертона”. Вместо него вышел Кин. Затем “Вулверхэмптон” забил гол на ровном месте. Адама Траоре выполнил рывок из своей половины поля, Онана и Гейе могли остановить его ценой желтой карточки, но не сделала этого, в результате вингер “вулвз” приблизился к воротам, пробил, Пикфорд отбил мяч перед собой, и на добивании был Хван.

И это еще был не конец. В конце тайма Шону Дайчу пришлось провести вторую вынужденную замену – в этот раз травму получил Калверт-Льюин.

Второй был малособытийным, “Вулверхэмптон” умело удерживал победный счет, и лишал “Эвертон” возможности атаковать. Но до победы “вулвз” не дотянули. После серии стандартов и подач Йерри Мине с близкой дистанции удалось пробить Са.

1:1 – теперь не все зависит от “Эвертона”, его в нынешнем туре могут обойти “Лидс” и “Лестер”. Но все будет решаться через неделю, и у самих “ирисок” не самая сложный соперник – домашний матч с “Борнмутом”.

Чемпионат Англии, 37-й тур

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Эвертон” 1:1

Голы: Хван 34 – Мина 90+9

“Вулверхэмптон”: Бентли – Семеду, Коллинз, Доусон, Тоти Гомеш – Адама Траоре (Кунья 88), Невеш (Бубакар Траоре 88), Жоау Гомеш, Поденсе (Коста 70) – Сарабия (Нуньеш 70), Хван (Лемина 74)

“Эвертон”: Пикфорд – Тарковски, Мина, Паттерсон (Кин 29) – Макнил, Ивоби, Онана (Мопе 81), Гейе (Холгейт 82), Гарнер – Дукуре – Калверт-Льюин (Грэй 45+2)

Предупреждения: Траоре 17, Доусон 45+5, Семеду 51, Невеш 66, Нуньеш 90+4 – Гарнер 90

Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Кристал Пэлас” 2:2

Голы: Митрович 45+5 (пен.), Митрович 61 – Эдуар 34, Уорд 83

“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Диоп, Робинсон – Харрисон Рид, Палинья – Уилсон (Декордова-Рид 80), Кэйрни (Соломон 80), Виллиан – Митрович

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Хьюз, Дукуре – Айю, Эзе, Олисе – Эдуар (Матета 80)

Предупреждения: Адарабийо 71, Палинья 85, Робинсон 90+1

Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Манчестер Юнайтед” 0:1

Гол: Каземиро 9