АПЛ. Борнмут с Забарным в составе минимально уступил Манчестер Юнайтед

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. Сегодня в соперниках была не слишком сложная команда. Тем более "Борнмут" уже просто доиграет сезон. Однако “манкунианцы” в гостях последние месяцы выглядят плохо – этим могли воспользоваться “вишенки”.

Хозяева блокировали попытки соперника атаковать в первом тайме. “Манкунианцам” тяжело давались выходы в наступление. Однако один пробел в обороне "вишенок" они все-таки обнаружили.

Эриксен забросил в штрафную, а Сенеси неудачно выбил. Первым на подборе сориентировался – он и пробил боковыми ножницами мимо голкипера. Без шансов для Нето. Кстати, третий гол для бразильца в АПЛ.

Забарный в голе был статистом. Мяч прилетел к игроку из зоны ответственности соседа. Илья "нормально" провел этот матч – вот такая оценка ему подойдет. Много блокировал, но немного терял зоны. Пока не до конца налажено взаимопонимание с партнерами.

До перерыва "Борнмут" дважды угрожал воротам соперника – даже де Хеа однажды серьезно вступил в игру. А после паузы подопечные тен Хага получились более заточенными на атаку. Они не появились на поле, чтобы удерживать результат, а чтобы его развивать. Однако это привело к моментам с противоположной стороны.

Здорово себя проявили оба голкипера. Больше участвовал в моментах Нето: он спасал после ударов Эриксена, Фернандеша. Особенно сейв после выстрела португальца в девятку был эффектен. А вот де Хеа имел две дуэли против Мура – в двух именно испанец был сильнее.

В параллельном матче "Ливерпуль" потерял очки. Но это сильно ничего не меняет: у “мерсисайдцев” есть еще шансы на четвертое место. Они выйдут в ЛЧ, если выиграют в 38-м туре, а МЮ дважды уступит. Однако если уже в ближайший четверг “манкунианцы” наберут хотя бы одно очко в домашней игре против “Челси”, то точно добудут желаемую путевку в зону ЛЧ.

"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Каземиро 9

Борнмут: Нето – Забарный, Сенеси, Келли – Смит (Винья 66), Кук, Лерма, Энтони – Кристи (Уатарра 66), Брукс (Мур 56) – Соланке

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Линделоф, Шоу – Каземиро, Эриксен (Мактоминей 86) – Антони (Фред 86), Фернандеш, Санчо (Гарначо 72) – Марсьяль (Вегхорст 57)

Предупреждение: Кук 70