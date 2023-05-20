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Ливерпуль - Астон Вилла 1:1. Последний танец Фирмино. Обзор матча и видео голов
Бразилец в своем последнем матче на "Энфилде" вырывает ничью для "красных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома расписал ничью с "Астон Виллой". Подопечные Унаи Эмери первыми открыли счет во встрече - голом отличился Рэмзи на 27-й минуте. Ничью для команды Юргена Клоппа вирвар Роберто Фирмино – нападающий поразил ворота гостей на 89-й минуте. Этот поединок стал прощальным для бразильца на "Энфилде". Из-за этой ничьей "Ливерпуль" отстал от 4-го в турнирной таблице "МЮ" на 4 очка (при этом у "красных дьяволов" матч в запасе). В свою очередь, "Астон Вилла" идет на 7-й позиции.
Чемпионат Англии, 37-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
Голы: Фирмино 89 – Рэмзи 27
На 22-й минуте Уоткинс не реализовал пенальти (мимо)
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