Ливерпуль - Астон Вилла 1:1. Последний танец Фирмино. Обзор матча и видео голов

В рамках 37-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома расписал ничью с "Астон Виллой". Подопечные Унаи Эмери первыми открыли счет во встрече - голом отличился Рэмзи на 27-й минуте. Ничью для команды Юргена Клоппа вирвар Роберто Фирмино – нападающий поразил ворота гостей на 89-й минуте. Этот поединок стал прощальным для бразильца на "Энфилде". Из-за этой ничьей "Ливерпуль" отстал от 4-го в турнирной таблице "МЮ" на 4 очка (при этом у "красных дьяволов" матч в запасе). В свою очередь, "Астон Вилла" идет на 7-й позиции.

Чемпионат Англии, 37-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Астон Вилла” 1:1

Голы: Фирмино 89 – Рэмзи 27

На 22-й минуте Уоткинс не реализовал пенальти (мимо)