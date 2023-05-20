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Манчестер Сити - чемпион Англии 2022/23

Англия
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Горожане выигрывают АПЛ в третьем сезоне подряд 

Манчестер Сити - чемпион Англии 2022/23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” в девятый раз в своей истории выигрывает чемпионат Англии.

“Горожане” оформили свой очередной титул благодаря поражению “Арсенала” в игре с “Ноттингем Форест” (0:1) в 37-м туре. “Манчестер Сити” сыграл на два матча меньше “канониров”, и опережает команду Артеты на четыре очка.

“Манчестер Сити” выигрывает чемпионат Англии в третьем сезоне подряд и в пятый раз за последние шесть лет. Все последние пять чемпионских титулов “горожане” взяли под руководством Пепа Гвардиолы.

На старте весны “Арсенала” опережал “Манчестер Сити” на восемь очков, однако “горожане” смогли выдать серию из 11 побед подряд, а “канониры” принялись терять очки. “Арсенал” выиграл всего два матча АПЛ из последних восьми (три ничьи, три поражения).

После 35 туров у “Манчестер Сити” 85 очков. “Сити” лидирует в чемпионате по количеству побед (27) и забитых голов (92). Также у команды Гвардиолы защита в лиге (31 пропущенный мяч).

Награждение “Манчестер Сити” состоится завтра после матча с “Челси” (начало игры в 18:00 по киевскому времени).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 35 27 4 4 92-31 +61 85
2 "Арсенал" 37 25 6 6 83-43 +40 81
3 "Ньюкасл" 36 19 12 5 67-32 +35 69
4 "Манчестер Юнайтед" 36 21 6 9 52-41 +11 69
5 "Ливерпуль" 37 19 9 9 71-43 +28 66
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 17 7 11 67-49 +18 58
7 "Астон Вилла" 37 17 7 13 49-45 +4 58
8 "Тоттенхэм" 37 17 6 14 66-62 +4 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 +11 56
10 "Фулхэм" 37 15 7 15 54-51 +3 52
11 "Кристал Пэлас" 37 11 11 15 39-48 -9 44
12 "Челси" 35 11 10 14 36-41 -5 43
13 "Вулверхэмптон" 37 11 8 18 31-53 -22 41
14 "Борнмут" 37 11 6 20 37-70 -33 39
15 "Вест Хэм Юнайтед" 36 10 7 19 38-52 -14 37
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 -30 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 -24 33
18 "Лидс Юнайтед" 36 7 10 19 46-71 -25 31
19 "Лестер Сити" 36 8 6 22 49-67 -18 30
20 "Саутгемптон" 36 6 6 24 31-66 -35 24
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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити
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