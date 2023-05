АПЛ. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0. Игра закончена

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Этот матч важен был не только для "Арсенала". Куда больше пользы, если учитывать личные потребности команды, мог сегодня получить "Ноттингем". И он это сделал – гарантировал себе сохранность прописки в АПЛ. В то же время "канониры" все-таки не смогли превзойти "Манчестер Сити" и финишируют вторыми.

Начать нужно с Зинченко, а точнее его отсутствия. Пусть и Александр не играет отлично в защите, однако построение игры держится в том числе на нем. Сегодня на месте левого латераля (схема скорее была 3-4-3, чем 4-3-3) вышел хавбек Гранит Джака, однако функционал украинца он повторить не смог. "Арсенал" 82% времени владел мячом, но большинство из этих передач были без абсолютной надежды на обострение.

Первый тайм был скучным. "Арсенал" не хотел, а "Ноттингем" не мог. Однако именно хозяева открыли счет в матче – они дождались своего момента на 19-й минуте. Эдегор обрезался, а “лесники” выбежали в контратаку, которую завершил Авонии. Надежда "канониров" была обрублена.

После перерыва команды обменялись моментами, но в обоих случаях отлично сыграли голкиперы. На 67-й минуте Рамсдейл мог не спасти. "Канониры" снова обрезались (на этот раз Габриэл), однако Гиббс-Уайт не сумел реализовать свой шанс. Он пробил во внешнюю часть сетки ворот.

Последний штурм от "Арсенала"? Нет, его не было. "Канониры" владели мячом, больше били, имели преимущество, однако это все было для статистики. Больше опасности создали хозяева, игравшие на контратаках. К примеру, на 90-й минуте у Гиббс-Уайта снова был момент. На этот раз он уже попал в створ, но Рамсдейл парировал удар.

К второму тайму было добавлено семь минут. Было определенное предчувствие, что "Арсенал" сможет хоть сравнять, но нет. Слишком пассивно выглядели "канониры". Они уже наелись футбола в этом сезоне.

"Манчестер Сити" – чемпион АПЛ. В который раз. Однако стоит отдать должное и "Арсеналу". На них перед сезоном никто не надеялся, как на претендента на титул, а они почти снесли с трона “горожан”. Ключевое слово – "почти".

Thank you for an incredible title race, @ManCity and @Arsenal ???? pic.twitter.com/wIkOyGKr7A