  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Серебро канониров. Видео обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Серебро канониров. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Чемпионство официально ушло к "Ман Сити" Гвардиолы

Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Серебро канониров. Видео обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" минимально на выезде проиграл "Ноттингем Форест". Единственный мяч в этой встрече забил нигерийский орвард "лесников" Тайво Авонии – на 19-й минуте встречи. Из-за этого поражения команда Микеля Артеты потеряла математические шансы на чемпионство – "Манчестер Сити" официально победил в АПЛ в этом сезоне. Защитник "канониров" Александр Зинченко не участвовал в этой игре из-за травмы.

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" – "Арсенал" 1:0

Гол: Авонии 19

По теме
yellow-arrow
Три точных ответа на шедевр Кейна. Тоттенхэм - Брентфорд 1:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Артета: Поздравляю Ман Сити. Это очень грустный день. Мы 11 месяцев работали с целью победить
yellow-arrow
Ноттингем Форест избежал вылета в Чемпионшип
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Ноттс Каунти (Ноттингем)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде