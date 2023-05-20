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Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Серебро канониров. Видео обзор матча
Чемпионство официально ушло к "Ман Сити" Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" минимально на выезде проиграл "Ноттингем Форест". Единственный мяч в этой встрече забил нигерийский орвард "лесников" Тайво Авонии – на 19-й минуте встречи. Из-за этого поражения команда Микеля Артеты потеряла математические шансы на чемпионство – "Манчестер Сити" официально победил в АПЛ в этом сезоне. Защитник "канониров" Александр Зинченко не участвовал в этой игре из-за травмы.
Английская Премьер-лига, 37-й тур
"Сити Граунд" (Ноттингем)
Гол: Авонии 19
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