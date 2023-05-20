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Артета: Поздравляю Ман Сити. Это очень грустный день. Мы 11 месяцев работали с целью победить
Коуч "канониров" об упущенном чемпионстве
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Главный тренер лондонского "Арсенала" прокомментировал
"Прежде всего поздравляю "Манчестер Сити" с чемпионством. Для нас это грустный день. Теперь мы должны столкнуться с реальностью. Мы подарили гол и были недостаточно хороши для того, чтобы сломать соперника. Мы могли играть хоть три часа, но не сделали бы этого.
Это моя ответственность, и я беру ее на себя. Когда все идет хорошо - это красиво, замечательно. Если нет - это спорт.
Мы дорого заплатили за голы, которые подарили соперникам за последнее время. Однако нам нельзя рушить вину друг на друга. Мы должны были быть лучше команды, но за последние несколько недель мы этого не сделали.
Это футбол. Это очень грустный день. Мы 11 месяцев работали с целью победить и долго были на вершине. Мы сражались, но этого было недостаточно. Теперь нужно залечить раны. Это очень больно. Я должен найти способ ободрить игроков, нас ждет тяжелая неделя", - рассказал коуч "канониров".
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