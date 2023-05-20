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Три точных ответа на шедевр Кейна. Тоттенхэм - Брентфорд 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор поражения шпор в лондонском дерби

Три точных ответа на шедевр Кейна. Тоттенхэм - Брентфорд 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Тоттенхэм” проиграл свой четырнадцатый матч в чемпионате, уступив на своем поле “Брентфорду”. “Шпоры” хорошо провели первый тайм и вели в счете благодаря красивому мячу Харри Кейна. Но “Брентфорд” не только отыгрался после перерыва, но и забил еще два гола. “Пчелы” стали лучшей команда западного Лондона в сезоне 2022/23 (выше “Фулхэма” и “Челси”), “Тоттенхэм” – восьмой, но шансы на еврокубки еще остаются.

Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Брентфорд” 1:3

Голы: Кейн 8 – Мбемо 50, Мбемо 62, Висса 88

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн видеоповторы
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