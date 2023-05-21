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Гюндоган может остаться в Манчестер Сити на следующий сезон
Игрок сомневается в правильности перехода в другой клуб
Фото: twitter.com/IlkayGuendogan
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган откажет "Барселоне" и останется в своей нынешней команде.
Немецкий хавбек очень близок к тому, чтобы продлить контракт с "горожанами". Руководство "Сити" приняло решение предложить Гюндогану контракт на более долгий срок, нежели один год. В связи с этим полузащитник готов принять данное предложение и остаться в команде ещё на несколько сезонов.
В текущем сезоне на счету Гюндогана 42 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.
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