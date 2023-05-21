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Манчестер Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Манчестер Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: www.evertonfc.com/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

У "Манчестер Сити" уже нет турнирной мотивации в АПЛ, ведь вчера после поражения "Арсенала" команда Хосепа Гвардиолы досрочно стала чемпионом Англии. Вероятно, с этим связана широкая ротация в основном составе "горожан": де Брюйне, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Силва и другие находятся в запасе, тогда как свой шанс получат резервисты. "Челси" уже точно останется без еврокубков на следующий сезон и ожидании назначения нового главного тренера. Михаил Мудрик на этот раз оказался в запасе своей команды и, вероятно, выйдет на поле после перерыва.

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Чемпионат Англии 37-й тур
21 мая. Начало в 18:00
"Манчестер Сити" - "Челси"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити смотреть футбол онлайн
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