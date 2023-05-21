Манчестер Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У "Манчестер Сити" уже нет турнирной мотивации в АПЛ, ведь вчера после поражения "Арсенала" команда Хосепа Гвардиолы досрочно стала чемпионом Англии. Вероятно, с этим связана широкая ротация в основном составе "горожан": де Брюйне, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Силва и другие находятся в запасе, тогда как свой шанс получат резервисты. "Челси" уже точно останется без еврокубков на следующий сезон и ожидании назначения нового главного тренера. Михаил Мудрик на этот раз оказался в запасе своей команды и, вероятно, выйдет на поле после перерыва.

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Чемпионат Англии 37-й тур

21 мая. Начало в 18:00

"Манчестер Сити" - "Челси"

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