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Манчестер Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Фото: www.evertonfc.com/Автор - невідомий
У "Манчестер Сити" уже нет турнирной мотивации в АПЛ, ведь вчера после поражения "Арсенала" команда Хосепа Гвардиолы досрочно стала чемпионом Англии. Вероятно, с этим связана широкая ротация в основном составе "горожан": де Брюйне, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Силва и другие находятся в запасе, тогда как свой шанс получат резервисты. "Челси" уже точно останется без еврокубков на следующий сезон и ожидании назначения нового главного тренера. Михаил Мудрик на этот раз оказался в запасе своей команды и, вероятно, выйдет на поле после перерыва.
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Чемпионат Англии 37-й тур
21 мая. Начало в 18:00
"Манчестер Сити" - "Челси"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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