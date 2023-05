АПЛ. Брайтон - Саутгемптон 3:1. Чайки впервые в своей истории сыграют в еврокубках

“Брайтон” смог обыграть последнюю команду чемпионата и забронировать за собой шестое место. Решающим стал дубль 18-летнего ирландского форварда Эвана Фергюсона в первом тайме. “Сотон” ответил своими двумя мячами после перерыва, но второй из них был отменен из-за минимального офсайда, что спасло “Брайтон”. Вскоре команда Де Дзерби забила третий гол и довела матч до победы.

Третий мяч в ворота “Саутгемптона” стал для “Брайтон” семидесятым в чемпионате. Только три команды забили больше – “Ливерпуль”, “Арсенал” и “Манчестер Сити”. Хорошая компания. И Де Дзерби не зря попал в список претендентов на премию лучшему тренеру сезона. Благодаря тому, что “Челси” решил назначить Грэма Поттера, тренерская позиция в “Брайтона” оказалась вакантной и итальянский алленаторе получил свое приглашение. “Брайтон” не увольнял бы Поттера, но так случилось, что его уход привел к назначению Де Дзерби, который в свою очередь вывел “Брайтон” на новый уровень.

В четверг “чайки” проиграли “Ньюкаслу” (1:4), не сумев справиться с натиском и энергией своего соперника. Де Дзерби прогнозируемо провел несколько изменений в составе и сегодня “Брайтон” выглядел лучше.

“Саутгемптон” создал первый голевой шанс – гости воспользовались потерей и организовали атаку три в два, но Алькарас не попал по воротам. Сразу же мог забивать Митома, но его удар приняла на себя штанга. Что не удалось японцу, сделал Фергюсон. Сначала 18-летний форвард воспользовался пасом Мак Аллистера, а затем, после контратаки, замкнул прострел Митомы.

2:0 в первом тайме, и казалось, что вопросов с победителем быть не должно.

Но “Саутгемптон” отыграл после перерыва один гол после углового, а затем Уолкотт сравнял счет в быстрой атаке, но у экс-форварда “Арсенала” был минимальный офсайд.

“Брайтон” не хотел испытывать судьбу, команда Де Дзерби прибавила, и забила третий гол – мяч в сетку вколотил Паскаль Гросс.

Теоретически “Брайтон” может заскочить и на пятое место, но это маловероятно. При фантастическом сценарии “чаек” еще может опередить “Вилла”. Но вероятнее всего ничего не измениться, и “Брайтон” в следующем сезоне будет выступать в групповом раунде Лиги Европы. Останутся ли в команде Де Дзерби, Мак Аллистер, Кайседо, Митома? Это совсем другой вопрос.

⚽️⚽️ Evan Ferguson (18 years 214 days) has scored his 5th & 6th PL goals - only 4 players have scored as many PL goals at a younger age

Wayne Rooney

Michael Owen

Francis Jeffers

Alan Smith pic.twitter.com/1oEGs8epaC