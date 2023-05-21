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Де Дзерби намерен остаться в Брайтоне после выхода команды в еврокубки

Англия
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Чайки вероятнее всего сыграют в Лиге Европы

Де Дзерби намерен остаться в Брайтоне после выхода команды в еврокубки

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 37-го тура “Брайтон” переиграл на своем поле “Саутгемптон” и фактически гарантировал себе шестое место, которое выведет команду в групповой раунд Лиги Европы. Для “чаек” это будет дебютное выступление в еврокубках в их 121-летней истории.

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Главный тренер “Брайтона” Роберто Де Дзерби заявил после матча, что не намерен менять команду после такого исторического успеха.

“Для меня это большая честь – работать в “Брайтоне”. Я совершенно не думал о том, чтобы вернуться в Италию или возглавить другую команду Премьер-лиги”.

“Я хочу остаться здесь, не знаю насколько лет, но для меня это честь. Я горд тем, чтобы работаю с этими игроками и работниками “Брайтона”, это приносит мне радость”, – сказал Де Дзерби.

Де Дзерби назывался одним из кандидатов на должность тренера “Тоттенхэма”, также сообщалось, что на экс-тренера “Шахтера” претендовали гранды Серии А.

Контракт Де Дзерби с “Брайтоном” действует еще три года.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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