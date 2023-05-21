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Гвардиола: Чтобы считаться одними из 10 величайших, мы должны выиграть ЛЧ

Англия
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Пеп поделился мыслями после триумфа в АПЛ

Гвардиола: Чтобы считаться одними из 10 величайших, мы должны выиграть ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после матча с лондонским "Челси" в рамках 37 тура чемпионата Англии прокомментировал победу в АПЛ.

"Мы знаем, что сделали что-то исключительное. Чтобы считаться одними из 10 величайших, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Пять чемпионств из шести - это нечто необычное. Все это знают, все клубы", - поделился испанский наставник.

Напомним, в этом сезоне подопечные Гвардиолы могут завоевать еще два трофея. В финале Кубка Англии "Ман Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед", а в решающем поединке ЛЧ "мещане" сойдутся с миланским "Интером".

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
City Xtra

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