Гвардиола: Чтобы считаться одними из 10 величайших, мы должны выиграть ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после матча с лондонским "Челси" в рамках 37 тура чемпионата Англии прокомментировал победу в АПЛ.

"Мы знаем, что сделали что-то исключительное. Чтобы считаться одними из 10 величайших, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Пять чемпионств из шести - это нечто необычное. Все это знают, все клубы", - поделился испанский наставник.

Напомним, в этом сезоне подопечные Гвардиолы могут завоевать еще два трофея. В финале Кубка Англии "Ман Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед", а в решающем поединке ЛЧ "мещане" сойдутся с миланским "Интером".