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Чемпионский. Видео гола и обзор матча Ман Сити - Челси 1:0

Англия
(1 голосов)

"Горожане" после финального свистка получили свой трофей

Чемпионский. Видео гола и обзор матча Ман Сити - Челси 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Основной состав "Манчестер Сити" готовился к награждению, поэтому результат лег на плечи резервистов. Впрочем, запасные Хосепа Гвардиолы своего наставника не подвели: уже на двенадцатой минуте "горожане" открыли счет усилиями Альвареса. Михаил Мудрик на этот раз вышел на поле во втором тайме и на общую картину не повлиял. Впрочем, можно говорить, если "Челси" и без украинца ничем не запомнился.

АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Манчестер Сити" – "Челси" 1:0
Гол: Альварес (12)

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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