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Манчестер Сити продлит контракт с перспективным защитником

Англия
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Стороны заключат долгосрочное соглашение

Манчестер Сити продлит контракт с перспективным защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" близок к продлению контракта со своим защитником Рико Льюисом. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно данным журналиста, "горожане" вскоре подпишут долгосрочное соглашение с англичанином. Стороны обсуждают последние детали. Отмечается, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола высоко оценивает потенциал футболиста.

В этом сезоне 18-летний Льюис провел 21 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил 1 гол. Текущий договор защитника истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити
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