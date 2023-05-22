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Манчестер Сити продлит контракт с перспективным защитником
Стороны заключат долгосрочное соглашение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" близок к продлению контракта со своим защитником Рико Льюисом. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
Согласно данным журналиста, "горожане" вскоре подпишут долгосрочное соглашение с англичанином. Стороны обсуждают последние детали. Отмечается, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола высоко оценивает потенциал футболиста.
В этом сезоне 18-летний Льюис провел 21 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил 1 гол. Текущий договор защитника истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
Understand Manchester City are closing in on new long term deal for Rico Lewis — agreement set to be completed. ???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2023
Talks had already been advanced for months and now it’s about final details. Pep, big fan of Rico and his potential.
He’s staying at City. Here we go. pic.twitter.com/qHYBAlpvRo
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