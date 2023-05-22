Манчестер Сити продлит контракт с перспективным защитником

"Манчестер Сити" близок к продлению контракта со своим защитником Рико Льюисом. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно данным журналиста, "горожане" вскоре подпишут долгосрочное соглашение с англичанином. Стороны обсуждают последние детали. Отмечается, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола высоко оценивает потенциал футболиста.

В этом сезоне 18-летний Льюис провел 21 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил 1 гол. Текущий договор защитника истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.