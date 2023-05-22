Вест Хэм и Райс договорились о сумме, за которую его отпустят будущим летом

"Вест Хэм" и Деклан Райс заключили "джентельментское соглашение" о сумме, от которой клуб не будет отказываться, в случае поступившего предложения. "Молотобойцы" будут продавать англичанина, если поступит предложение в 120 миллионов фунтов.

За игрока поборется "Арсенал". Ранее стало известно, что "гуннеры" собираются тратить будущим летом около 200 миллионов фунтов и эта сумма может быть увеличена за счет продаж.

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Напомним, что контракт Деклана Райса с "Вест Хэмом" истекает летом 2024-го и в клубе понимают, что это лето – последний шанс продать полузащитника за большие деньги. Клуб попытается продлить контракт с Райсом, если летний переход все же по какой-то причине сорвется.