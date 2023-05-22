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Вест Хэм и Райс договорились о сумме, за которую его отпустят будущим летом
"Арсенал" будет пробовать подписать англичанина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" и Деклан Райс заключили "джентельментское соглашение" о сумме, от которой клуб не будет отказываться, в случае поступившего предложения. "Молотобойцы" будут продавать англичанина, если поступит предложение в 120 миллионов фунтов.
За игрока поборется "Арсенал". Ранее стало известно, что "гуннеры" собираются тратить будущим летом около 200 миллионов фунтов и эта сумма может быть увеличена за счет продаж.
Напомним, что контракт Деклана Райса с "Вест Хэмом" истекает летом 2024-го и в клубе понимают, что это лето – последний шанс продать полузащитника за большие деньги. Клуб попытается продлить контракт с Райсом, если летний переход все же по какой-то причине сорвется.
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