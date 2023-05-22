АПЛ. Ньюкасл - Лестер 0:0. 23 удара, три штанга, ЛЧ, подарок аутсайдеру

“Ньюкасл” вернулся в Лигу чемпионов! Команда Эдди Хау хотела отметить это событие в красивом стиле, и создала достаточно моментов, чтобы переиграть “Лестера”. Но мяч как заколдованный не хотел залетать в ворота “лис”, и более того – на 90+2 минуле Кастань первым ударом “Лестера” в матче едва не принес гостям победу, но хороший сэйв сделал Ник Поуп. “Ньюкасл” оторвался от пятого “Ливерпуля” на четыре очка, “Лестер” остается третьим с конца и сохраняет минимальные шансы на выживание.

Champions League returns to St. James' Park ????⚫️⚪️ pic.twitter.com/s3FpheD04e — Football Daily (@footballdaily) May 22, 2023

Дин Смит своим стартовым составом дал понять, что собирается делать “Лестер”. Маддисон и Барнс остались в запасе, “Лестер” играл 5-3-2. Никакого футбола в исполнении гостей не было. “Лестер” отбивался сразу же с первых минут, при отборе мяча команда Дина Смита просто выбивала его вперед в надежде на то, что Варди или Ихеаначо убегут от защитников.

До самого конца матча, когда “лисы” неожиданно получили мяч, их процент точности передач составлял всего 45%. Всего гости владели мячом 22% игрового времени.

Игра могла сложиться иначе, если бы рефери Андре Марринер дал бы красную карточку за фол Гимарайнса, но бразилец получил всего лишь желтую, и “Ньюкасл” атаковал без передышек. Моменты создавалась с игры и после стандартов. Уилсон каким-то образом попал в штангу, затем каркас ворот принял на себя и выстрел Альмирона.

Иногда “Ньюкасл” терялся в идеях, но затем принимался давить с новой силой. “Лестер” чудом оставался без пропущенных голов.

После перерыва Дин Смит выпустил на поле Маддисона, затем тренер “Лестера” решил перейти на схему 4-3-3, выпустив Дака и Барнса. Но гости по-прежнему оставались без мяча. А “Ньюкасл” в третий раз пробил в штангу – в этот раз с близкой дистанции не попал в ворота Гимарайнс.

В последние пять минут “Лестер” неожиданно получил для себя мяч, но долгое время “лисы” не решались выполнить хотя бы один удар, что выводило из себя Дина Смита. Наконец Маддисон выполнил прострел в штрафную, и Кастань пробивал в упор, но Поуп продемонстрировал свою великолепную реакцию. Вот это была бы развязка!

0:0 – в последнем туре “Эвертон” играет на своем поле с “Борнмутом”, “Лестер” принимает “Вест Хэм”, а “Лидс” – “Тоттенхэм”. У команда Дина Смита лучшая разница мячей среди трех команд, но нужно не только побеждать “Вест Хэм”, но и надеяться, что “Эвертон” не выиграет свой матч.

# Команда И В Н П М РМ О 17 "Эвертон" 37 7 12 18 33-57 -24 33 18 "Лестер Сити" 37 8 7 22 49-67 -18 31 19 "Лидс Юнайтед" 37 7 10 20 47-74 -27 31 20 "Саутгемптон" 37 6 6 25 32-69 -37 24

Чемпионат Англии, 37-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Лестер” 0:0

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Андерсон (Мерфи 77) – Альмирон (Гордон 88), Уилсон (Сен-Максимен 68), Исак

“Лестер”: Иверсен – Томас, Эванс (Дака 63), Суттар, Фас, Кастань – Сумаре, Тилеманс, Ндиди (Менди 89) – Варди (Барнс 63), Ихеаначо (Маддисон 46)

Предупреждения: Гимарайнс 8, Исак 27