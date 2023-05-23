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Манчестер Юнайтед и ещё несколько клубов АПЛ ведут переговоры с ПСЖ о трансфере Неймара

Англия
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Уходит эпоха

Манчестер Юнайтед и ещё несколько клубов АПЛ ведут переговоры с ПСЖ о трансфере Неймара

Фото: US Sports

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"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "ПСЖ" по поводу трансфера Неймара. В процессе участвуют ещё несколько клубов из АПЛ, но на самой продвинутой стадии именно "МЮ".

Сообщается, что наиболее предпочтительный вариант для "Юнайтед" – аренда, тогда как "ПСЖ" рассчитывает расстаться с бразильцем окончательно.

Также к игроку продолжает проявлять интерес "Челси", но их неспособность квалифицироваться в Лигу чемпионов ставит под сомнение возмонжость подписать бразильца.

Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" уже сообщило игроку, что собирается его продать.

В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Неймар Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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