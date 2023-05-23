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Манчестер Юнайтед и ещё несколько клубов АПЛ ведут переговоры с ПСЖ о трансфере Неймара
Уходит эпоха
Фото: US Sports
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "ПСЖ" по поводу трансфера Неймара. В процессе участвуют ещё несколько клубов из АПЛ, но на самой продвинутой стадии именно "МЮ".
Сообщается, что наиболее предпочтительный вариант для "Юнайтед" – аренда, тогда как "ПСЖ" рассчитывает расстаться с бразильцем окончательно.
Также к игроку продолжает проявлять интерес "Челси", но их неспособность квалифицироваться в Лигу чемпионов ставит под сомнение возмонжость подписать бразильца.
Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" уже сообщило игроку, что собирается его продать.
В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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