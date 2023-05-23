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Где сейчас игроки чемпионского состава Манчестер Сити 2017/18? Квиз
Сколько дали правильный ответ?
Getty Images / Global Images Ukraine
20 мая "Манчестер Сити" досрочно оформил чемпионство АПЛ 2022/23. Произошло это благодаря поражению лондонского "Арсенала" в выездной игре против "Ноттингем Форест". Это уже пятая победа "горожан" во внутреннем первенстве под руководством Пепа Гвардиолы, а первые золотые медали чемпионата Англии с испанским специалистом "Сити" взял в сезоне 2017/18, то есть пять лет назад.
Сегодня мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы знаете, где играют футболисты из того чемпионского состава "Манчестер Сити" образца 2017/18, пройдя наш тест. Будет дан игрок и вам нужно выбрать клуб, за который этот футболист выступает. Также возможно, что футболист уже завершил карьеру игрока или находится в статусе свободного агента.
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