Где сейчас игроки чемпионского состава Манчестер Сити 2017/18? Квиз

20 мая "Манчестер Сити" досрочно оформил чемпионство АПЛ 2022/23. Произошло это благодаря поражению лондонского "Арсенала" в выездной игре против "Ноттингем Форест". Это уже пятая победа "горожан" во внутреннем первенстве под руководством Пепа Гвардиолы, а первые золотые медали чемпионата Англии с испанским специалистом "Сити" взял в сезоне 2017/18, то есть пять лет назад.

Сегодня мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы знаете, где играют футболисты из того чемпионского состава "Манчестер Сити" образца 2017/18, пройдя наш тест. Будет дан игрок и вам нужно выбрать клуб, за который этот футболист выступает. Также возможно, что футболист уже завершил карьеру игрока или находится в статусе свободного агента.