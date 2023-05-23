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Ньюкасл впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

Англия
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Сороки взлетели

Ньюкасл впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером" (0:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. "Сороки" набрали 70 пунктов и гарантировали себе позицию в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2022/23.

А это означает, что "Ньюкасл" завоевал путевку в Лигу чемпионов. Команда вышла в основной турнир ЛЧ впервые с сезона-2002/2003. Тогда сороки завершили свои выступления в турнире весной 2003 года на стадии второго группового этапа.

В кампании-2003/2004 "Ньюкасл" играл в 3-м квалификационном этапе Лиги чемпионов, но в групповой этап не пробился. В том сезоне команда дошла до полуфинала Кубка УЕФА.

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити
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