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Ньюкасл впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
Сороки взлетели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером" (0:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. "Сороки" набрали 70 пунктов и гарантировали себе позицию в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2022/23.
А это означает, что "Ньюкасл" завоевал путевку в Лигу чемпионов. Команда вышла в основной турнир ЛЧ впервые с сезона-2002/2003. Тогда сороки завершили свои выступления в турнире весной 2003 года на стадии второго группового этапа.
В кампании-2003/2004 "Ньюкасл" играл в 3-м квалификационном этапе Лиги чемпионов, но в групповой этап не пробился. В том сезоне команда дошла до полуфинала Кубка УЕФА.
WE ARE NEWCASTLE UNITED.— Newcastle United FC (@NUFC) May 22, 2023
WE ARE CHAMPIONS LEAGUE! ???????? pic.twitter.com/NaMKa6CJGJ
Good morning! ????— Newcastle United FC (@NUFC) May 23, 2023
Just in case you needed reminding... ???? pic.twitter.com/cNTZEH1N40
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