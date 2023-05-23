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Арсенал продлил молодого лидера команды. Он один из лучших игроков сезона в АПЛ

Англия
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Долгосрочный контракт подписсан

Арсенал продлил молодого лидера команды. Он один из лучших игроков сезона в АПЛ

Фото: Арсенал

Новина українською

"Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака – одним мз лучших игроков подходящего к концу сезона АПЛ. Новая сделка рассчитана до лета 2027-го.

Предыдущий контракт молодого англичанина с "гуннерами" был рассчитан до лета 2024-го. То есть будущей зимой футболист уже мог бды вести переговоры с другими клубами о свободном трансфере.

Сака попал в список претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ. Вместе с ним из "Арсенала" туда попал Мартин Эдегор. Также Сака – один из двух игроков в этом сезоне чемпионата Англии, которому удалось оформить 10+10 по системе гол+пас. Второй – Мохаммед Салах.

Букайо является воспитанником "Арсенала". В свой 21 год он успел провести за первую команду уже 178 матчей. В этом сезоне Сака провел за "гуннеров" 47 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Букайо Сака
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