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Арсенал продлил молодого лидера команды. Он один из лучших игроков сезона в АПЛ
Долгосрочный контракт подписсан
Фото: Арсенал
"Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака – одним мз лучших игроков подходящего к концу сезона АПЛ. Новая сделка рассчитана до лета 2027-го.
Предыдущий контракт молодого англичанина с "гуннерами" был рассчитан до лета 2024-го. То есть будущей зимой футболист уже мог бды вести переговоры с другими клубами о свободном трансфере.
Сака попал в список претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ. Вместе с ним из "Арсенала" туда попал Мартин Эдегор. Также Сака – один из двух игроков в этом сезоне чемпионата Англии, которому удалось оформить 10+10 по системе гол+пас. Второй – Мохаммед Салах.
Букайо является воспитанником "Арсенала". В свой 21 год он успел провести за первую команду уже 178 матчей. В этом сезоне Сака провел за "гуннеров" 47 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.
From Hale End to first team. Arsenal through and through.— Arsenal (@Arsenal) May 23, 2023
It’s time for the next chapter.
Bukayo Saka: Gunner ❤️ pic.twitter.com/ngVKSlJ1UG
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