Гвардиола: Де Дзерби - один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет

В среду “Манчестер Сити” сыграет перенесенный матч АПЛ с “Брайтоном”. Главный тренер “горожан” Пеп Гвардиола не раз уже ранее высказывал свое восхищение Роберто Де Дзерби, и перед очередной встречей с итальянским алленаторе Гвардиола вновь рассказал о значении Де Дзерби для современного футбола.

“Я уверен в том, что я говорю: Роберто Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как сейчас “Брайтон”.

“У меня предчувствие, что он сильно повлияет на Премьер-лигу, но я не ожидал, что это он сделает так быстро”.

“Брайтон” создает по 25-25 шансов в каждом матче, и играет лучше большинства своих оппонентов. Я много лет не видел, чтобы кто-то так владел мячом, как это делают команды Де Дзерби. Во владении вовлечены все, а вратарь играет как опорник. “Брайтон” заслуживает комплиментов, их успех не случайный. Это одна из тех команды, у которых я многому могу научиться. Они уникальны”.

“В чем они лучше всех? В тайминге. В “Брайтоне” понимают, когда нужно дать пас свободному игроку. Все движение происходит вовремя. Это лучшая в мире команда по темпу и в передачах свободному игроку”, – сказал Гвардиола.

Матч “Брайтон” – “Манчестер Сити” состоится в среду, 24 мая, в 22:00.