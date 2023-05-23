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Челси готов заплатить будущим летом за Кунде больше чем за него заплатила Барселона
Трансфер окупится
Фото: twitter Classic Football Shirts
"Челси" интересуется Жюлем Кунде, который готов к уходу из "Барселоны". "Синие" готовы заплатить за защитника больше 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Кунде не нравится выступать справа в защите. Защитник открыт к переходу и рассмотрит любые предложения.
"Барселона" не будет припятствовать его уходу.
Кунде считает, что у него будет мало шансов сыграть в центре защиты особенно после трансфера Иньиго Мартинеса из "Атлетико".
Если Кунде все же уйдет, на его замену подпишут профильного правого защитника, вроде Хуана Фойта.
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