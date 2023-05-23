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Челси готов заплатить будущим летом за Кунде больше чем за него заплатила Барселона

Англия
(1 голосов)

Трансфер окупится

Челси готов заплатить будущим летом за Кунде больше чем за него заплатила Барселона

Фото: twitter Classic Football Shirts

Новина українською

"Челси" интересуется Жюлем Кунде, который готов к уходу из "Барселоны". "Синие" готовы заплатить за защитника больше 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кунде не нравится выступать справа в защите. Защитник открыт к переходу и рассмотрит любые предложения.

"Барселона" не будет припятствовать его уходу.

Кунде считает, что у него будет мало шансов сыграть в центре защиты особенно после трансфера Иньиго Мартинеса из "Атлетико".

Если Кунде все же уйдет, на его замену подпишут профильного правого защитника, вроде Хуана Фойта.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Жюль Кунде
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
23.05.2023 в 22:55
Вот и в добрый путь Юлик.
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