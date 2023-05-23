Челси готов заплатить будущим летом за Кунде больше чем за него заплатила Барселона

"Челси" интересуется Жюлем Кунде, который готов к уходу из "Барселоны". "Синие" готовы заплатить за защитника больше 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кунде не нравится выступать справа в защите. Защитник открыт к переходу и рассмотрит любые предложения.

"Барселона" не будет припятствовать его уходу.

Кунде считает, что у него будет мало шансов сыграть в центре защиты особенно после трансфера Иньиго Мартинеса из "Атлетико".

Если Кунде все же уйдет, на его замену подпишут профильного правого защитника, вроде Хуана Фойта.