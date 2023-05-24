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Известно сколько Ливерпуль заплатит за Макаллистера
Дешевле Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
"Ливерпуль" отдаст за трансфер полузащитника "Брайтона" Алексиса Маккалистера 70 миллионов фунтов. Это сделает аргентинца одним из самых дорогих игроков в истории "красных".
Стороны уже договорились о переходе и трансфер точно состоится. С чемпионом мира подпишут долгосрочный контракт.
Маккалистер завоевал Кубок мира со сборной аргентины в декабре 2022-го. Он был одним из ключевых игроков этой команды, выступая в основе в тройке полузащиты. Он закрывал среднюю линию вместе с Энцо Фернандесом и Родриго Де Паулем.
В этом сезоне Маккалистер провел за "Брайтон" 38 матчей, забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 42 миллиона евро.
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