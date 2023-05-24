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Одна из главных легенд АПЛ. Сегодня отмечает День рождения Эрик Кантона

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Третьим вошел в Зал Славы Английской Премьер-лиги

Одна из главных легенд АПЛ. Сегодня отмечает День рождения Эрик Кантона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Эрик Даниель Пьер Кантона родился 24 мая 1966 года в Марселе. Бывший французский футболист, играл на позиции нападающего. Наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл четыре чемпионских титула АПЛ, дважды Кубок Англии и трижды Суперкубок страны. Фанаты "МЮ" дали футболисту прозвище "Король Эрик".

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Также выступал за "Лидс" и французские клубы: "Осер", "Марсель", "Бордо", "Монпелье", "Ним", "Матиг". С "Монпелье" и "Марселем" брал Кубок Франции, с "Лидсом" становился чемпионом Первого дивизиона Футбольной английской лиги (1991/92) – предшественника АПЛ.

Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино и рекламе.

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В статье: Эрик Кантона
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