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Одна из главных легенд АПЛ. Сегодня отмечает День рождения Эрик Кантона
Третьим вошел в Зал Славы Английской Премьер-лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Эрик Даниель Пьер Кантона родился 24 мая 1966 года в Марселе. Бывший французский футболист, играл на позиции нападающего. Наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл четыре чемпионских титула АПЛ, дважды Кубок Англии и трижды Суперкубок страны. Фанаты "МЮ" дали футболисту прозвище "Король Эрик".
Также выступал за "Лидс" и французские клубы: "Осер", "Марсель", "Бордо", "Монпелье", "Ним", "Матиг". С "Монпелье" и "Марселем" брал Кубок Франции, с "Лидсом" становился чемпионом Первого дивизиона Футбольной английской лиги (1991/92) – предшественника АПЛ.
Happy birthday to Eric Cantona, one of the most iconic players in Premier League history! ???? pic.twitter.com/O4Kfgp2f4M— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 24, 2023
Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино и рекламе.
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