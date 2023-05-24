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Брайтон - Манчестер Сити: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Англия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Брайтон - Манчестер Сити: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 24 мая, в Англии состоится перенесенный матч 32-го тура чемпионата, в котором "Брайтон" примет "Манчестер Сити".

"Сити" уже чемпион и докатывает сезон на позитиве и играя резервистами.

А вот у "Брайтона" Де Дзерби турнирная мотивация присутствует. Команда находится в зоне Лиги Европы, однако ее оттуда может выкинуть "Астон Вилла". Так что расслабляться чайкам еще рано.

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Как итог, смотрим, сможет ли основа "Брайтона" бороться с резервом "Сити".

Чемпионат Англии. 32-й тур

24 мая. Начало в 22:00

"Брайтон" - "Манчестер Сити"

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