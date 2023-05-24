Брайтон - Манчестер Сити: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Сегодня, 24 мая, в Англии состоится перенесенный матч 32-го тура чемпионата, в котором "Брайтон" примет "Манчестер Сити".

"Сити" уже чемпион и докатывает сезон на позитиве и играя резервистами.

А вот у "Брайтона" Де Дзерби турнирная мотивация присутствует. Команда находится в зоне Лиги Европы, однако ее оттуда может выкинуть "Астон Вилла". Так что расслабляться чайкам еще рано.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Как итог, смотрим, сможет ли основа "Брайтона" бороться с резервом "Сити".

Чемпионат Англии. 32-й тур

24 мая. Начало в 22:00

"Брайтон" - "Манчестер Сити"

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол