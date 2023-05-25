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Шедевр Энсисо, ассист Холанда. Брайтон - Ман Сити 1:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор зрелищной игры между командами Де Дзерби и Гвардиолы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Брайтону” удалось прервать 12-матчевую победную серию “Манчестер Сити” в АПЛ. “Чайки” действовали против чемпиона смело и интересно, и всего за матч выполнили 20 ударов – на семь больше, чем “Сити”. Эрлинг Холанд отметился ассистом на Фодена, а Энсисо забил фантастический гол в девятку.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
Голы: Энсисо 38 – Фоден 25
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