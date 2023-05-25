Шедевр Энсисо, ассист Холанда. Брайтон - Ман Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

“Брайтону” удалось прервать 12-матчевую победную серию “Манчестер Сити” в АПЛ. “Чайки” действовали против чемпиона смело и интересно, и всего за матч выполнили 20 ударов – на семь больше, чем “Сити”. Эрлинг Холанд отметился ассистом на Фодена, а Энсисо забил фантастический гол в девятку.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Манчестер Сити” 1:1

Голы: Энсисо 38 – Фоден 25