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Гвардиола: За 48 часов до матча с Брайтоном мои игроки выпили весь алкоголь в Манчестере
Наставник "Манчестер Сити" рассказал о ничьей с "чайками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после ничьей с "Брайтоном" (1:1) в перенесенном матче 32-го тура АПЛ/
"Обе команды хотели играть с мячом и без него. Обе проявили агрессию, отметились великолепными голами, особенно Энсисо. Это была хорошая игра, поздравляю "Брайтон" с официальным выходом в Лигу Европы. Они заслужили это на 100% за то, как они играют.
Сегодня игроки "Манчестер Сити" показали, почему они чемпионы. Всего за 48 часов до матча они выпили весь алкоголь в Манчестере. Мы приехали сюда и были расслаблены. Мы были скромными и много бегали. Именно поэтому мы являемся чемпионами на протяжении многих лет, эти игроки показывают что-то особенное", - цитирует Гвардиолу BBC.
Ранее "горожане" досрочно оформили чемпионство в АПЛ.
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