Реалу предложили купить одного из лучших нападающих АПЛ - в клубе думают

"Реалу" предложили приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. С испанским клубом связался посредник и предложил услуги футболиста.

В мадридском клубе не ответили ни да, ни нет. Руководство взвешивает все за и против трансфера.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет купить нападающего на подмену Кариму Бензема, пока француз не уходит. При этом зимой в клубе обсуждалась большая сделка по форварду.

В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 48 матчей, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт Кейна рассчитан до лета 2024-го.