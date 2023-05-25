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Реалу предложили купить одного из лучших нападающих АПЛ - в клубе думают

Англия
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"Мадрид" ещё не ответил ни да, ни нет

Реалу предложили купить одного из лучших нападающих АПЛ - в клубе думают

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реалу" предложили приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. С испанским клубом связался посредник и предложил услуги футболиста.

В мадридском клубе не ответили ни да, ни нет. Руководство взвешивает все за и против трансфера.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет купить нападающего на подмену Кариму Бензема, пока француз не уходит. При этом зимой в клубе обсуждалась большая сделка по форварду.

В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 48 матчей, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт Кейна рассчитан до лета 2024-го.

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В статье: Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
cadenaser.com

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