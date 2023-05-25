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Реалу предложили купить одного из лучших нападающих АПЛ - в клубе думают
"Мадрид" ещё не ответил ни да, ни нет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реалу" предложили приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. С испанским клубом связался посредник и предложил услуги футболиста.
В мадридском клубе не ответили ни да, ни нет. Руководство взвешивает все за и против трансфера.
Ранее сообщалось, что "Реал" хочет купить нападающего на подмену Кариму Бензема, пока француз не уходит. При этом зимой в клубе обсуждалась большая сделка по форварду.
В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 48 матчей, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт Кейна рассчитан до лета 2024-го.
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