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МЮ - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже сегодня МЮ может досрочно закрыть вопрос в интриге за Лигу чемпионов от АПЛ. Сейчас "Юнайтед" занимают четвертую строчку и опережают "Ливерпуль" на три балла. Даже ничья в игре с "Челси" позволит "дьяволам" обеспечить себе участие в главном евротурнире современности на следующий сезон, а вот возможное поражение перенесет определение этого вопроса на выходные. "Челси" решает локальные задачи: на еврокубки команда Михаила Мудрика уже не претендует и даже вряд ли финиширует в топ-10 таблицы.
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Чемпионат Англии Перенесенный матч 32 тура
25 мая. Начало в 22:00
"Манчестер Юнайтед" - "Челси"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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