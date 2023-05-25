АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Классика от Каземиро и Мудрика

Работа сделана. “Манчестер Юнайтед” нужно было набрать одно очко, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, но МЮ выполнил программу максимум, взяв все три очка в игре с “Челси”. Для “синих” это поражение стало шестнадцатым в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Фрэнк Лэмпард выставил самый молодой состав “Челси” в истории Премьер-лиги (средний возраст 23 дня и 238 дней). Только капитан Сезар Аспиликуэта (33) и вратарь Кепа Аррисабалага (28) из игроков старта были старше 23 лет. Нашлось место в основе и Михаилу Мудрику. Украинец провел на 64 минуты. Снова без голов и ассистов, но с нереализованным шансом.

Из этого “Челси” можно слепить что-то стоящее, и будущий тренер “синих” Маурисио Почеттино любит работать с молодыми футболистами. Иногда “Челси” демонстрировал приятные глазу комбинационные действия, было движение, были голевые моменты, но снова подвела реализация.

В частности без двух ассистов остался 18-летний воспитанник “Челси” Льюис Холл, который может сыграть как слева, так в и центре поля. Сначала после его идеального паса не попал по мячу Мудрик, а затем плохо пробил головой Хавертц. И снова приходится удивляться действиями владельцев “Челси”. Зачем тратить 60+ млн на Марка Кукурелью, когда за спиной Чилуэлла есть такой талант, футболист из академии.

Как бы там не было, “Челси” иногда смотрелся перспективно в атаке (до входа в штрафную МЮ), но у своих ворот была привычная катастрофа. В лучших традициях команды, которая проваливает сезон, “Челси” пропустил первый гол после стандарта (Каземиро замкнул кросс Эриксен), а в конце первого тайма “Манчестер Юнайтед” забил еще раз. Каземиро в этот раз отдал прекрасный пас не глядя на Санчо, а Джейдон выкатил мяч Марсьялю. Французский форвард не радует своей игрой в последних матчах, и забитый гол для Марсьялья стал приятным утешением. Не факт, что он продолжит свою карьеру на “Олд Траффорд”.

Очень этот матч напоминал первую игру Лэмпарда во главе “Челси”-2019, когда у “синих” были шансы, но команда Сульшера прекрасно победила гостей на контратаках.

И счет той игры практически повторился! На старте второго тайма у “Челси” были пару ударов, в частности дважды пробивал с дальних дистанций Мудрик, но хороших голевых шансов гости не создавали, в отличие от “Манчестер Юнайтед”. Фернандеш пробил в крестовину, затем Эриксен удивительным образом не попал в ворота с линии.

Эти промахи оказали сильное психологическое воздействие… на игроков “Челси”. У защитников “синих” возникала паника при игре один в один, в итоге Фофана глупо сфолил в своей штрафной на Фернандеше, а затем отдал неудачный пас на Чалобу, Рашфорд выполнил перехват и забил свой тридцатый гол в сезоне.

Размочил счет Жоау Феликс, выполнив сольный проход в конце матча.

4:1 – “Манчестер Юнайтед” на третьей позиции, “Челси” на двенадцатой, но может опуститься еще ниже.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Челси” 4:1

Голы: Каземиро 6, Марсьяль 45+6, Фернандеш 73 (пен.), Рашфорд 78 – Феликс 89

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласия 46) – Каземиро, Эриксен (Фред 70) – Антони (Рашфорд 29), Фернандеш (Мактомини 86), Санчо – Марсьяль (Гарначо 70)

“Челси”: Аррисабалага – Холл, Уэсли Фофана, Чалоба, Аспиликуэта – Галлахер (Зиеш 82), Фернандес, Чуквуемека (Лофтус-Чик 82) – Мудрик (Пулисик 64), Хавертц (Феликс 65), Мадуэке (Датро Фофана 82)

Предупреждения: Маласия 78 – Фернандес 75