Энтони травмировал голеностоп. Его уносили с поля в матче с Челси на носилках

"Манчестер Юнайтед" принимает на Олд Траффорд "Челси" в рамках 32-го тура АПЛ. Антони получил травму голеностопа на 29-ой минуте встречи.

Бразильца пришлось уносить плачущего с поля на носилках после подката от Трэво Чалобы. Игроку не показали желтую карточку.

Вместо Антони на поле вышел Маркус Рафшорд.

В этом сезоне Антони провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.

