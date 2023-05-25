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Энтони травмировал голеностоп. Его уносили с поля в матче с Челси на носилках
Бразилец плакал после того как получил повреждение
Фото: twitter.com/ESPNFC
"Манчестер Юнайтед" принимает на Олд Траффорд "Челси" в рамках 32-го тура АПЛ. Антони получил травму голеностопа на 29-ой минуте встречи.
Бразильца пришлось уносить плачущего с поля на носилках после подката от Трэво Чалобы. Игроку не показали желтую карточку.
Вместо Антони на поле вышел Маркус Рафшорд.
В этом сезоне Антони провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.
Antony is stretchered off the pitch after picking up an injury.— ESPN FC (@ESPNFC) May 25, 2023
Get well soon ???????? pic.twitter.com/oQIPuupbOj
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