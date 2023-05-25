  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Энтони травмировал голеностоп. Его уносили с поля в матче с Челси на носилках
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони травмировал голеностоп. Его уносили с поля в матче с Челси на носилках

Англия
(1 голосов)

Бразилец плакал после того как получил повреждение

Энтони травмировал голеностоп. Его уносили с поля в матче с Челси на носилках

Фото: twitter.com/ESPNFC

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" принимает на Олд Траффорд "Челси" в рамках 32-го тура АПЛ. Антони получил травму голеностопа на 29-ой минуте встречи.

Бразильца пришлось уносить плачущего с поля на носилках после подката от Трэво Чалобы. Игроку не показали желтую карточку.

Вместо Антони на поле вышел Маркус Рафшорд.

В этом сезоне Антони провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Классика от Каземиро и Мудрика
yellow-arrow
МЮ и Челси играют перенесенный матч 32 тура АПЛ. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Лэмпард поставил Мудрика в стартовый состав на игру против МЮ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Энтони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде