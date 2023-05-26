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Ливерпуль впервые не вышел в Лигу чемпионов с сезона-2015/16
Это был единственный сезон, когда "красные" при Клоппе не вышли в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ. После 37 туров команда Юргена Клоппа отстает от "Манчестер Юнайтед" на 6 очков (66 против 72-х).
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" (4:1) в перенесенном 32-м туре АПЛ и закрепился на 3-м месте в чемпионате. Команда Эрика тен Хага не оставила шансов "красным" себя обогнать.
В последний раз "красным" не удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов в сезона-2015/16. Это был первый сезон Клоппа, когда красные завершили сезон на 8-м месте, тогда Юрген пришел в команду только в октябре.
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