Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Этому нет оправданий". Салах – о непопадании Ливерпуля в Лигу чемпионов
Форвард совершенно опустошен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах обратился к болельщикам после непопадания команды в Лигу чемпионов.
"Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу.
Мы – "Ливерпуль", и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас", – написал Салах на своей странице в Twitter.
"Ливерпуль" финиширует на 5-м месте в таблице АПЛ и в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.
I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Классика от Каземиро и Мудрика
- Огненович: Жаль людей, которые любят Металлист
- Лэмпард поставил Мудрика в стартовый состав на игру против МЮ
- Гвардиола: За 48 часов до матча с Брайтоном мои игроки выпили весь алкоголь в Манчестере
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО