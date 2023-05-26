"Этому нет оправданий". Салах – о непопадании Ливерпуля в Лигу чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах обратился к болельщикам после непопадания команды в Лигу чемпионов.

"Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу.

Мы – "Ливерпуль", и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас", – написал Салах на своей странице в Twitter.