  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Этому нет оправданий". Салах – о непопадании Ливерпуля в Лигу чемпионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Этому нет оправданий". Салах – о непопадании Ливерпуля в Лигу чемпионов

Англия
(1 голосов)

Форвард совершенно опустошен

"Этому нет оправданий". Салах – о непопадании Ливерпуля в Лигу чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах обратился к болельщикам после непопадания команды в Лигу чемпионов.

"Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу.

Мы – "Ливерпуль", и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас", – написал Салах на своей странице в Twitter.

"Ливерпуль" финиширует на 5-м месте в таблице АПЛ и в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

Читайте такжеЛиверпуль впервые не вышел в Лигу чемпионов с сезона-2015/16

По теме
yellow-arrow
Клуб украинца в АПЛ контактировал с экс-тренером Шахтера
yellow-arrow
Битва Шахтера с Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 26-28 мая
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде