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Арсенал представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24

Англия
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"Канониры" получили новую экипировку

Арсенал представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24

Фото: arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" представил домашнюю форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете с белыми рукавами и золотыми вставками. Техническим партнером "канониров" является немецкая компания Adidas.

Впервые в новом комплекте лондонцы сыграют в домашнем матче 38-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который состоится в воскресенье, 28 мая.

За тур до завершения чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты с 81 баллом занимают 2-е место в турнирной таблице.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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