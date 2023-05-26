Арсенал представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24

"Арсенал" представил домашнюю форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете с белыми рукавами и золотыми вставками. Техническим партнером "канониров" является немецкая компания Adidas.

Впервые в новом комплекте лондонцы сыграют в домашнем матче 38-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который состоится в воскресенье, 28 мая.

За тур до завершения чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты с 81 баллом занимают 2-е место в турнирной таблице.