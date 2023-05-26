Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24
"Канониры" получили новую экипировку
Фото: arsenal.com
"Арсенал" представил домашнюю форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете с белыми рукавами и золотыми вставками. Техническим партнером "канониров" является немецкая компания Adidas.
Впервые в новом комплекте лондонцы сыграют в домашнем матче 38-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который состоится в воскресенье, 28 мая.
За тур до завершения чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты с 81 баллом занимают 2-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Ночью РФ атаковала Днепр и Киев. В Воздушных силах рассказали, как справилась ПВО
- Прошлись по артиллерии РФ, сбили самолет врага. Генштаб – о потерях оккупантов за 25 мая
- Металлист в шаге от вылета, Ман Юнайтед в Лиге чемпионов. Главные новости за 25 мая
- Битва Шахтера с Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 26-28 мая
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО