Слезы, которые помогли снова влюбиться в игру. Момент Пола Гаскойна на ЧМ-1990

Пол Гаскойн обладал невероятным талантом. А еще, без преувеличения, глупым характером, который с запасом опережал этот самый талант - отчасти именно поэтому полузащитник так и не отозвался на приглашение сэра Алекса Фергюсона. Газза мог подняться на недостижимую карьерную ступень, однако постепенно растворился в скандалах и выпивке - многие до сих пор сокрушенно качают головой, вспоминая его потенциал, и благоговейно добавляют: "Вот это был мастер". "Но", "но", "но".

Не будем лукавить – у Пола регулярно случались проблески магии, моменты, заставлявшие аплодировать стоя. Но даже не они сразу выныривают в болельщиках - так часто желтая пресса смаковала безрассудные выходки футболиста. Что точно не упустили СМИ и одновременно этим увековечили Гаскойна, то это его слезы - тот самый миг, который снял лицо брутала и сблизил его с простыми людьми.

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Бобби Робсон обожал Газзу – осознавал, что парень способен достичь величия. В 22 Пол имел за плечами статус восходящей звезды, несколькими годами ранее был назван лучшим молодым игроком по версии FA и попал в символическую сборную лиги. Словом, жизнь прекрасна.

Впрочем, тренер "трех львов" настаивал – необходимо подтвердить класс. После того, как Англия провалилась на Евро-1988 (0 очков и 2 забитых гола), журналисты следили за каждым шагом Робсона и умоляли чиновников, чтобы те не шутили с огнем и объявили об увольнении. А сколько было шума во время квалификации ЧМ - во-первых, команда проиграла лидирующее место Швеции, во-вторых, рисковала потерять и второе место, если бы мяч, адресованный поляками, попал не в каркас ворот, а залетел в сетку.

"Бобби Робсон сказал: "Слушай, я использую тебя против Чехословакии и если ты сыграешь хорошо, то попадешь на чемпионат мира. Я забил один и помог в троих, так что знал, что еду", - позже хвастался Гаскойн.

В отборе британец огорчил Албанию, активно привлекался к контрольным встречам, однако именно "товарняк" с Чехословакией стал переломным. "Меня не волновало, против кого я играл. Я знал, что я неплохой, а игроки, которые меня окружали… Боже, наша команда: Терри Бутчер, Питер Шилтон, Стюарт Пирс, Марк Райт, Джон Барнс, Питер Бердсли, Крис Воддл, я, Линекер… Это были волнующие времена… Мы были уверены… Мы все смотрели первую игру на ЧМ и Аргентина была бита Камеруном со счетом 1:0… Мы подумали: «Вау, да у нас здесь хороший шанс».

На полях Италии Газза набирал обороты шаг за шагом. Робсон наделил подопечного полной свободой действий и тот порадовал креативностью против физически сильной и потому неудобной Ирландии (1:1), Нидерландов (0:0) и Египта (1:0). С последними Пол оформил ассист (откликнулся Марк Райт), еще одну передачу отдал в борьбе с Бельгией (1:0) – в этом случае постарался Дэвид Платт. По всей вероятности, та желтая карточка, продемонстрированная исполнителю арбитром Петером Миккельсеном на 87 минуте, осталась бы незамеченной, но кто же знал, что именно она "вылезет боком" в матче с ФРГ?

Разве такой персонаж, как Гаскойн, мог что-то предвидеть? Где-то в глубине юноша понимал уровень ответственности, но не изменял себе - бродил по итальянским забегаловкам и так "испортил" Брайана Робсона, что стал виновником травмы последнего. Футболисты вместе дурачились - капитан "Манчестер Юнайтед" поднял кровать, на которой прыгал Газза, не удержал ее и таким образом серьезно повредил большой палец ноги. Врач развел руками – дела не будет; самое смешное, что тогдашняя официальная версия англичан указала на разрыв ахиллова сухожилия.

Бедствие продолжилось и в игре - в четвертьфинале Пол сбил Роже Милла и "привез" пенальти в пользу Камеруна. Ничего-ничего – потом он и сам стал соавтором двух одиннадцатиметровых, которые реализовал Гарри Линекер и соответственно обеспечил выход в 1/2.

Эмоциональная взрывчатость, дикая жажда победы, отсутствие границ - полузащитнику не так давно "грохнуло" 23, но он все еще был подростком, от которого веяло безудержным максимализмом. Неудивительно, что с немцами произошла его личная трагедия, которая приобрела национальный масштаб. Что интересно, в начале встречи легендарный Джон Мотсон, комментатор поединка ФРГ – Англия, сделал особый акцент на "горчичнике" Пола – грубо фолить нельзя, потому что тогда – все, мимо возможного финала. Эх.

До 99 минут Гаскойн выглядел безупречно - немало создавал, шел в отбор и не боялся стрелять издалека. Думаем, не стоит объяснять принципиальность соперничества между Англией и Германией, и даже в таком сражении Газза заметно выделялся. Взаимодействие с Линекером, Платтом, Воддлом, который с 40 метров попал в перекладину – просто "вау".

"Три льва" не сникли после того, как ФРГ пришла в себя от стартового штурма, постепенно перехватила инициативу и открыла счет (досадный рикошет дезориентировал Питера Шилтона) - все равно непрерывно штурмовали владения Бодо Иллгнера. Наконец, на 81 минуте Линекер воспользовался коллективной ошибкой обороны "манншафт" и ударил в противоположный от голкипера угол - такое, конечно, не берется.

А дальше… Гаскойн пронесся между двумя игроками Германии, несколько отпустил мяч, не рассчитал скорость и с двух ног врезался в Томаса Бертольда. Бразильский рефери Жозе Роберто Райт долго не думал.

"Я получил мяч в центральном круге и продвинулся вперед. Потом, когда Маттеус пытался его отобрать, я протолкнул мяч - пришлось потянуться, и тут выскочил Томас Бертольд. Я выложился на 110 процентов. Это был полуфинал чемпионата мира и я не хотел отдавать сопернику ничего просто так. Я до сих пор убежден, что его не касался, но он упал, катясь, как в агонии. Я присел, чтобы убедиться, что с ним все хорошо и даже не думал, что беда должна быть со мной. А потом все превратилось в замедленную съемку. Я выпрямился и повернулся к судье. Он полез в карман. Вдруг я ничего не слышу. Мир просто останавливается, но не для парня в черном. Вот она, карточка, поднята над моей головой. Я смотрел на толпу, смотрел на Линекера и не мог удержаться. В момент я просто хотел, чтобы меня оставили в одиночестве. Я не хотел ни с кем говорить и видеть никого. Моя нижняя губа была как вертолетная площадка. Я был опустошен", - поделился Газза.

Жозе Роберто Райт, признанный лучшим арбитром мира в 1990-м, имел собственное мнение: "Послушайте, парень подхватил соперника сзади и даже сейчас его могли бы удалить. Это не мое дело, что у Гаскойна уже была желтая карточка – моя работа заключалась в применении правил игры. Он пытался спорить со мной и извиняться, но я сказал ему по-английски, что это подлежит штрафу".

Отметим, что англичане в общем согласились с ошибкой Пола - вот что написал авторитетный The Guardian: "Гаскойн набегает на мяч в центре поля, а затем с типичным наивным энтузиазмом бросается на Бертольда. Это явный фол, Гаскойн, осознавая последствия, "Я обещаю, но, пожалуйста, не наказывайте меня на этот раз". Он немедленно извиняется перед Бертольдом. Ему это удалось на десять секунд, а потом с хичкоковской внезапностью появляется карточка".

Слезы лились рекой. Бобби Робсон: "У меня тогда сердце в пятки ушло. Я ведь понял: для Гаскойна это был конец - в финале он не сыграет. Это была настоящая трагедия: для него, для меня, для команды, для страны и для всего футбола. Он провел отличный турнир, а в том матче был отличный, чем важнее игра, тем лучше он играл.

Я видел, как изменилось его лицо: от агрессивности до осознания, что он допустил ошибку и теперь знал, что вне финала. Слезы начали появляться на его глазах. Гарри Линекер был очень умным, он сразу это заметил и подобрался ко мне как можно ближе: "Следите за Газзой. Следите за ним". Он подумал, что Пол может сойти с ума. И я это понимал".

Тренер решил не рисковать и "снял" Гаскойна - на горизонте виднелась серия пенальти и он мог подвести. Ирония судьбы состоит в том, что британцы "справились" и без полузащитника – если немцы показали стопроцентную точность, то Пирс и Воддл – нет. Мечта "трех львов" в очередной раз разбилась вдребезги.

Надо подчеркнуть, что английское коммьюнити довольно снисходительно восприняло поражение: единственным, к кому возникли вопросы, оказался Питер Шилтон (в частности, Пирс накричал на вратаря в раздевалке и упрекнул, что тот был не слишком азартным). Что касается Пола, то он получил полную поддержку - миллионы людей не стояли в стороне и разделили боль.

Жозе Роберто Райт вспомнил: "Я не видел, чтобы Гаскойн плакал или еще что-то такое. Лишь позже я ознакомился с кадрами и заметил, настолько он расстроен. Много лет спустя я узнал, что слезы Гаскойна стали переломным моментом в английском футболе, который помог людям снова влюбиться в игру".

Правда, не все поняли поступок Гаскойна - например, Дитмар Хаманн сравнил его с Михаэлем Баллаком, который знал, что пропускает финал ЧМ-2002, однако не выпал из водоворота событий и своим выстрелом выбил Южную Корею.

"Если бы Гаскойн был немцем, то сегодня бы считался персоной нон грата. После карточки он расклеился. Игра все еще была ровной, работу нужно было делать, а он думал сам о себе. Когда игра дошла до серии пенальти, Гаскойн должен был исполнить пенальти. Он решил, что не в себе, чтобы решиться, это не имело ничего общего с его обязанностью перед командой.Если бы Гаскойн был немцем, его поведение вызвало бы национальный скандал и об игроке забыли бы навсегда. Если бы можно было стереть его имя с командного листа, это было бы сделано".

В том же 2002-м Газза дал интервью и раскритиковал Бертольда в присущей ему манере: "Он был дураком. Это высокий человек с ртом, как у рыбы. Я помню все детали его лица. Он был мошенником. Когда я сделал подкат, то пропустил его и мяч. Он нырнул, как это делают немцы".

Как бы то ни было, но публика искренне обожала полузащитника. Время доказало, что поведение Гаскойна не было спровоцировано юношеской раздражительностью, а явилось результатом одной большой психологической трещины.

"Больше я так и не сыграл на чемпионате мира. Это было лучшее время в моей жизни и я не хотел, чтобы оно заканчивалось. Я действительно верил, что мы победим на том Мундиале. Трудно вспоминать такое, ведь сразу думаешь: "Вот это было время". Прямо сегодня Газза празднует 56 и жаль, что прошлое не вернешь.