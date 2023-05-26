  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В Манчестер Юнайтед боятся, что у Антони рецидив травмы голеностопа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Манчестер Юнайтед боятся, что у Антони рецидив травмы голеностопа

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Не лучший сезон в исполнении бразильца

В Манчестер Юнайтед боятся, что у Антони рецидив травмы голеностопа

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" опасаются, что у полузащитника Антони рецедив травмы голеностопа, которая с ним уже случалась год назад в "Аяксе". Бразилец провел всего 29 минут на поле в матче с "Челси".

Антони уносили с поля на носилках, а футболист плакал.

Вингер пропустил концовку сезона-2021/22 в "Аяксе" из-за травмы голеностопа, которую он получил во время матчей квалификации сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 в марте прошлого года. Тогда он не смог помочь амстердамской команде в 8 матчах.

В этом сезоне Антони провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Бразильца подписали прошлым летом из "Аякса" за 95 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
У Тоуни, отстраненного от футбола на 8 месяцев, диагностировали лудоманию
yellow-arrow
"Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика
yellow-arrow
Арсенал представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bbc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде