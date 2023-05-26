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В Манчестер Юнайтед боятся, что у Антони рецидив травмы голеностопа
Не лучший сезон в исполнении бразильца
Фото: twitter.com/ManUtd
В "Манчестер Юнайтед" опасаются, что у полузащитника Антони рецедив травмы голеностопа, которая с ним уже случалась год назад в "Аяксе". Бразилец провел всего 29 минут на поле в матче с "Челси".
Антони уносили с поля на носилках, а футболист плакал.
Вингер пропустил концовку сезона-2021/22 в "Аяксе" из-за травмы голеностопа, которую он получил во время матчей квалификации сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 в марте прошлого года. Тогда он не смог помочь амстердамской команде в 8 матчах.
В этом сезоне Антони провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Бразильца подписали прошлым летом из "Аякса" за 95 миллионов евро.
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