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Клопп рассказал, отправит ли в аренду молодого хавбека

Англия
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Он переехал в "Ливерпуль" из "Фулхема"

Клопп рассказал, отправит ли в аренду молодого хавбека

Фото: twitter.com/LFCl/Автор - невідомий

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о возможной аренде полузащитника Фабиу Карвалью в другую команду следующего сезона:

"Есть вероятность, что он уйдет в аренду, посмотрим. Это был не лучший год в карьере Фабиу, но, возможно, он был самым важным. Ни один игрок не поразил меня больше, чем Фабиу. Это правда. Этот очень талантливый парень пришел сюда" с большими мечтами и большими надеждами.

Вначале все было хорошо, но дальше не пошло в сезоне. Его трудовая этика обеспечит ему фантастическую карьеру. Он тренировался, но не смог пробиться в состав. Но никогда не видел такой реакции на это, как показывал Фабиу", – сказал Клопп.

Напомним, что Карвальо прошлым летом перешел в "Ливерпуль" из "Фулхема".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Фабио Карвальо
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Источник:
Daily Mail

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