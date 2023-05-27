Клопп рассказал, отправит ли в аренду молодого хавбека

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о возможной аренде полузащитника Фабиу Карвалью в другую команду следующего сезона:

"Есть вероятность, что он уйдет в аренду, посмотрим. Это был не лучший год в карьере Фабиу, но, возможно, он был самым важным. Ни один игрок не поразил меня больше, чем Фабиу. Это правда. Этот очень талантливый парень пришел сюда" с большими мечтами и большими надеждами.

Вначале все было хорошо, но дальше не пошло в сезоне. Его трудовая этика обеспечит ему фантастическую карьеру. Он тренировался, но не смог пробиться в состав. Но никогда не видел такой реакции на это, как показывал Фабиу", – сказал Клопп.

Напомним, что Карвальо прошлым летом перешел в "Ливерпуль" из "Фулхема".