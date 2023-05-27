Тоттенхэм вернулся к варианту с Де Дзерби, однако итальянец на 100% хочет остаться в Брайтоне

Главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби снова связали с "Тоттенхэмом". Инсайдеры сообщают, что "шпоры" не отказались от своей идеи: они хотят видеть итальянца в должности главного тренера клуба.

Однако согласно информации Фабрицио Романо Де Дзерби не планирует покидать "Брайтон" ближайшим летом. Он на 100% сосредоточен на проекте "чаек".

Текущий контракт наставника действует до лета 2026 года. Он возглавил “Брайтон” в сентябре прошлого года. Вместе с подопечными Де Дзерби квалифицировался в первый в истории клуба групповому этапу Лиги Европы.