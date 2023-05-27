Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм вернулся к варианту с Де Дзерби, однако итальянец на 100% хочет остаться в Брайтоне
Наставник нашел свою команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби снова связали с "Тоттенхэмом". Инсайдеры сообщают, что "шпоры" не отказались от своей идеи: они хотят видеть итальянца в должности главного тренера клуба.
Однако согласно информации Фабрицио Романо Де Дзерби не планирует покидать "Брайтон" ближайшим летом. Он на 100% сосредоточен на проекте "чаек".
Текущий контракт наставника действует до лета 2026 года. Он возглавил “Брайтон” в сентябре прошлого года. Вместе с подопечными Де Дзерби квалифицировался в первый в истории клуба групповому этапу Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
- Слезы, которые помогли снова влюбиться в игру. Момент Пола Гаскойна на ЧМ-1990
- Бордо проиграл и выпал из двойки претендентов на выход в Лигу 1 за тур до финиша. Игнатенко появился на замену
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Классика от Каземиро и Мудрика
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО