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"С мамой и дедушкой я не выиграю ЛЧ": Гвардиола назвал свой секрет успеха

Англия
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"С мамой и дедушкой я не выиграю ЛЧ": Гвардиола назвал свой секрет успеха

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что считает секретом своего успеха в тренерской карьере.

“Вы знаете секрет моего успеха как тренера? "Барселона", "Бавария", "Ман Сити". Это успех Пепа. Месси, Левандовский, Голанд, Агуэро.

Я люблю своих маму и дедушку, но с ними я не выиграю Лигу чемпионов”, - сказал Пеп.

В этом сезоне "Манчестер Сити" имеет шанс получить требл. "Горожане" уже выиграли АПЛ, а впереди их ожидают финалы Кубка Англии (3 июня против "Манчестер Юнайтед") и Лиги чемпионов (10 июня против "Интера").

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Football Daily

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