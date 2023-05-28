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"С мамой и дедушкой я не выиграю ЛЧ": Гвардиола назвал свой секрет успеха
Испанец "потролил" хейтеров
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что считает секретом своего успеха в тренерской карьере.
“Вы знаете секрет моего успеха как тренера? "Барселона", "Бавария", "Ман Сити". Это успех Пепа. Месси, Левандовский, Голанд, Агуэро.
Я люблю своих маму и дедушку, но с ними я не выиграю Лигу чемпионов”, - сказал Пеп.
В этом сезоне "Манчестер Сити" имеет шанс получить требл. "Горожане" уже выиграли АПЛ, а впереди их ожидают финалы Кубка Англии (3 июня против "Манчестер Юнайтед") и Лиги чемпионов (10 июня против "Интера").
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