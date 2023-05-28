"С мамой и дедушкой я не выиграю ЛЧ": Гвардиола назвал свой секрет успеха

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что считает секретом своего успеха в тренерской карьере.

“Вы знаете секрет моего успеха как тренера? "Барселона", "Бавария", "Ман Сити". Это успех Пепа. Месси, Левандовский, Голанд, Агуэро. Я люблю своих маму и дедушку, но с ними я не выиграю Лигу чемпионов”, - сказал Пеп.

В этом сезоне "Манчестер Сити" имеет шанс получить требл. "Горожане" уже выиграли АПЛ, а впереди их ожидают финалы Кубка Англии (3 июня против "Манчестер Юнайтед") и Лиги чемпионов (10 июня против "Интера").