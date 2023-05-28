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Почеттино подписал контракт с Челси, - Фабрицио Романо
Соглашение рассчитано до 2026-го года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский наставник Маурисио Почеттино подписал контракт с лондроским "Челси". Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным известного журналиста, контракт коуча рассчитан до 2026 года. Почеттино приступит к работе в "Челси" на следующей неделе.
Последним местом работы коуча был "ПСЖ", откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал "Тоттенхэм".
"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.
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