Почеттино подписал контракт с Челси, - Фабрицио Романо

Аргентинский наставник Маурисио Почеттино подписал контракт с лондроским "Челси". Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным известного журналиста, контракт коуча рассчитан до 2026 года. Почеттино приступит к работе в "Челси" на следующей неделе.

Последним местом работы коуча был "ПСЖ", откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал "Тоттенхэм".

"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.