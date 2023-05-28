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Почеттино подписал контракт с Челси, - Фабрицио Романо

Англия
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Соглашение рассчитано до 2026-го года

Почеттино подписал контракт с Челси, - Фабрицио Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский наставник Маурисио Почеттино подписал контракт с лондроским "Челси". Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным известного журналиста, контракт коуча рассчитан до 2026 года. Почеттино приступит к работе в "Челси" на следующей неделе.

Последним местом работы коуча был "ПСЖ", откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал "Тоттенхэм".

"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano

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