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АПЛ. Вилла на седьмом месте, овации Джаке, Ливерпуль пропускает и забивает по четыре гола

Англия
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Команда Унаи Эмери обыграла Брайон и пробилась в Лигу конференций

АПЛ. Вилла на седьмом месте, овации Джаке, Ливерпуль пропускает и забивает по четыре гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 38-й тур

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Вулверхэмптон” 5:0

Голы: Джака 11, Джака 14, Сака 27, Жезус 58, Кивиор 78

“Арсенал”: Рэмсдейл – Парти, Уайт, Габриэл, Кивиор (Тирни 80) – Эдегор (Смит-Роу 75), Жоржиньо, Джака (Виейра 75) – Сака (Нелсон 60), Жезус, Троссард (Нкетиа 80)

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Аит-Нури 46), Килман (Тоти Гомеш 68), Коллинз, Семеду – Жоау Гомеш (Ходж 85), Лемина, Нуньеш (Невеш 46) – Хван (Бубакар Траоре 67), Хименес, Адама Траоре

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Брайтон” 2:1

Голы: Дуглас Луис 8, Уоткинс 26 – Ундав 38

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Камара, Дуглас Луис – Бэйли (Буэндиа 69), Макгинн, Рэмзи – Уоткинс

“Брайтон”: Стил – Гросс, Колуилл, Уэбстер (ван Хекке 65), Велтман (Эступиньян 46) – Мак Аллистер, Айери (Кайседо 46) – Энсисо (Митома 65), Ундав (Хиншельвуд 89), Буонанотте – Фергюсон

Предупреждения: Кэш 22, Рэмзи 24, Мингз 37, Макгинн 67 – Ундав 12, Буонанотте 63, Кайседо 73, Ундав 88

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Ноттингем Форест” 1:1

Голы: Хьюз 66 – Авонийи 31

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Дукуре (Макартур 68), Хьюз (Ридевальд 90) – Олисе (Ахамада 90), Эзе, Айю – Эдуар (Матета 67)

“Ноттингем Форест”: Хеннесси – Ньякате, Боли (Деннис 72), Уоррэлл – Лоди (Тоффоло 46), Мангаля (Куяте 72), Йейтс, Орье – Гиббз-Уайт (Айю 89), Джонсон – Авонийи (Сарридж 89)

Предупреждения: Гиббз-Уайт 43 – Йейтс 80

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Ливерпуль” 4:4

Голы: Уорд-Прауз 19, Сулемана 28, Сулемана 47, Адам Армстронг 64 – Жота 10, Фирмино 14, Гакпо 72, Жота 73

“Саутгемптон”: Маккарти – Бри, Беднарек, Лянко, Уокер-Питерс – Уорд-Прауз (Амо-Амейо 87), Лавия (Адам Армстронг 63) – Уолкотт (Ливраменто 77), Алькарас, Эльюнусси (Стюарт Армстронг 64) – Сулемана (Баллард 77)

“Ливерпуль”: Келлехер – Цимикас (Эллиотт 57), Гомес. Матип, Александер-Арнольд – Джонс (Гакпо 57), Фабиньо (Хендерсон 57), Милнер – Жота, Фирмино (Диас 57), Салах

Предупреждение: Эллиотт 60

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В статье: Юрген Клопп Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета Вулверхэмптон Ноттингем Форест АПЛ Ливерпуль "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Роберто Де Дзерби
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