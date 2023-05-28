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АПЛ. Вилла на седьмом месте, овации Джаке, Ливерпуль пропускает и забивает по четыре гола
Команда Унаи Эмери обыграла Брайон и пробилась в Лигу конференций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур
Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Вулверхэмптон” 5:0
Голы: Джака 11, Джака 14, Сака 27, Жезус 58, Кивиор 78
“Арсенал”: Рэмсдейл – Парти, Уайт, Габриэл, Кивиор (Тирни 80) – Эдегор (Смит-Роу 75), Жоржиньо, Джака (Виейра 75) – Сака (Нелсон 60), Жезус, Троссард (Нкетиа 80)
“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Аит-Нури 46), Килман (Тоти Гомеш 68), Коллинз, Семеду – Жоау Гомеш (Ходж 85), Лемина, Нуньеш (Невеш 46) – Хван (Бубакар Траоре 67), Хименес, Адама Траоре
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Брайтон” 2:1
Голы: Дуглас Луис 8, Уоткинс 26 – Ундав 38
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Камара, Дуглас Луис – Бэйли (Буэндиа 69), Макгинн, Рэмзи – Уоткинс
“Брайтон”: Стил – Гросс, Колуилл, Уэбстер (ван Хекке 65), Велтман (Эступиньян 46) – Мак Аллистер, Айери (Кайседо 46) – Энсисо (Митома 65), Ундав (Хиншельвуд 89), Буонанотте – Фергюсон
Предупреждения: Кэш 22, Рэмзи 24, Мингз 37, Макгинн 67 – Ундав 12, Буонанотте 63, Кайседо 73, Ундав 88
Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Ноттингем Форест” 1:1
Голы: Хьюз 66 – Авонийи 31
“Кристал Пэлас”: Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Дукуре (Макартур 68), Хьюз (Ридевальд 90) – Олисе (Ахамада 90), Эзе, Айю – Эдуар (Матета 67)
“Ноттингем Форест”: Хеннесси – Ньякате, Боли (Деннис 72), Уоррэлл – Лоди (Тоффоло 46), Мангаля (Куяте 72), Йейтс, Орье – Гиббз-Уайт (Айю 89), Джонсон – Авонийи (Сарридж 89)
Предупреждения: Гиббз-Уайт 43 – Йейтс 80
Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Ливерпуль” 4:4
Голы: Уорд-Прауз 19, Сулемана 28, Сулемана 47, Адам Армстронг 64 – Жота 10, Фирмино 14, Гакпо 72, Жота 73
“Саутгемптон”: Маккарти – Бри, Беднарек, Лянко, Уокер-Питерс – Уорд-Прауз (Амо-Амейо 87), Лавия (Адам Армстронг 63) – Уолкотт (Ливраменто 77), Алькарас, Эльюнусси (Стюарт Армстронг 64) – Сулемана (Баллард 77)
“Ливерпуль”: Келлехер – Цимикас (Эллиотт 57), Гомес. Матип, Александер-Арнольд – Джонс (Гакпо 57), Фабиньо (Хендерсон 57), Милнер – Жота, Фирмино (Диас 57), Салах
Предупреждение: Эллиотт 60
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